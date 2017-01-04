Турецкие власти сообщили, что личность совершившего теракт в Стамбуле установлена
Ранее стало известно, что в Турции были задержаны пятеро подозреваемых в причастности к организации атаки.
Ранее стало известно, что в Турции были задержаны пятеро подозреваемых в причастности к организации атаки.
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Личность совершившего теракт в ночном клубе в Стамбуле установлена. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее сообщалось, что турецкая полиция задержала в Измире еще пятерых подозреваемых в причастности к организации теракта в клубе Reina в Стамбуле, произошедшем в новогоднюю ночь.
В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб в стамбульском районе Ортакёй, жертвами которого стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев.
Среди жертв теракта граждане России, Ливана, Ливии и Израиля, а также подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламского государство» (запрещена в РФ).