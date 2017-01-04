Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит
Устюгов в третий раз выиграл на «Тур де ски»
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
10:29 (мск), источник: ТАСС

Турецкие власти сообщили, что личность совершившего теракт в Стамбуле установлена

Ранее стало известно, что в Турции были задержаны пятеро подозреваемых в причастности к организации атаки.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Личность совершившего теракт в ночном клубе в Стамбуле установлена. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Читайте также
В Стамбуле задержали двух подозреваемых по делу о теракте иностранцев

Ранее сообщалось, что турецкая полиция задержала в Измире еще пятерых подозреваемых в причастности к организации теракта в клубе Reina в Стамбуле, произошедшем в новогоднюю ночь.

В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб в стамбульском районе Ортакёй, жертвами которого стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев.

Среди жертв теракта граждане России, Ливана, Ливии и Израиля, а также подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламского государство» (запрещена в РФ).

Селфи-видео стамбульского террориста появилось в Сети
© Ньюстюб
Личность совершившего теракт в Стамбуле установлена
В Белом доме разъяснили, почему не ввели санкции против Путина
В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене Obamacare
Американские дипломаты получили приглашения на Елку в Кремле
В центре России объявлено штормовое предупреждение
Пассажирский самолет выкатился с ВПП при посадке в Калининграде
СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь