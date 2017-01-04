Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На продажу выставили дом в виде новогодней елки
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
США ответили на "нападения России на американских дипломатов"
Как отмечали Новый год на Руси
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Мужчина застрелил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит
Устюгов в третий раз выиграл на «Тур де ски»
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
10:51 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области пропала 14-летняя девочка

Добровольцы просят у самарцев помощи и будут рады любой информации.

Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил поиски 14-летней Любви Тюриенко.

Девочка ушла вчера, 3 января, из дома в Тольятти в Центральном районе и не вернулась. Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Была одета: длинная черная юбка, искусственная шуба, светло-коричневые сапоги.

Всем, кто располагает информацией, просьба позвонить по телефонам 8 800 700 54 52, 8 848 293 48 52 (полиция) или 102.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Африканец, 6 лет живущий в Самаре: я не видел бабушек добрее, чем здесь
Установлена личность совершившего теракт в Стамбуле
В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина
В Конгресс США внесли проект резолюции об отмене Obamacare
Американские дипломаты получили приглашения на Елку в Кремле
В центре России объявлено штормовое предупреждение
Пассажирский самолет выкатился с ВПП при посадке в Калининграде
СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь