В Самарской области пропала 14-летняя девочка
Добровольцы просят у самарцев помощи и будут рады любой информации.
Добровольцы просят у самарцев помощи и будут рады любой информации.
Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил поиски 14-летней Любви Тюриенко.
Девочка ушла вчера, 3 января, из дома в Тольятти в Центральном районе и не вернулась. Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы
Всем, кто располагает информацией, просьба позвонить по телефонам 8 800 700 54 52, 8 848 293 48 52 (полиция) или 102.