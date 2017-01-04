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10:45 (мск), источник: АиФ Казань

Нижнекамца ограбили сразу после выигрыша у букмекера 100 тыс. рублей

Полицейские задержали грабителей и вернули мужчине деньги по горячим следам.

47-летний мужчина был избит и ограблен через несколько минут после того, как выиграл крупную сумму в букмекерской конторе в Нижнекамске.

Посторонние люди, находившиеся в конторе, увидели, что мужчина выиграл 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Когда получивший крупный выигрыш мужчина вышел из букмекерской конторы на улице Менделеева, на него напали неизвестные. Избив человека¸ они отобрали у него куртку, в которой было 137 тысяч рублей. Через несколько минут нападавшие выбросили куртку вместе с деньгами недалеко от места нападения. Тем не менее, грабители были задержаны полицейскими по горячим следам. Стражи порядка обнаружили и куртку с похищенными деньгами.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

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