Пожарные МЧС тушили баню и гараж

За сутки пожарным МЧС пришлось дважды выезжать на тушение возгораний на территории Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник в 18.13 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Краснополье Гусевского городского округа. Выгорела одноэтажная кирпичная баня с мансардой размером. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единиц техники.