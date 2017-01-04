Пожарные МЧС тушили баню и гараж
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
За сутки пожарным МЧС пришлось дважды выезжать на тушение возгораний на территории Калининградской области. Об этом сообщает
Во вторник в 18.13 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Краснополье Гусевского городского округа. Выгорела одноэтажная кирпичная баня с мансардой размером. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета
В среду в 02.46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в гаражном обществе «Арго» на улице Окружной в Балтийске. В кирпичном гараже горела мебель на площади 3 квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета