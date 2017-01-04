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10:40 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 1200 сообщений о преступлениях и происшествиях зарегистрировано за минувшие сутки в Нижегородской области

Нижний Новгород. 4 января. НТА-Приволжье — Более 1200 сообщений о преступлениях и происшествиях зарегистрировано за минувшие сутки в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России, в ОВД области 3 января 2017 года зарегистрировано 6 преступлений, в том числе 2 кражи и 2 грабежа. По горячим следам раскрыты 1 кража и 2 грабеж. .

Согласно сообщению, выксунские полицейские раскрыли грабеж. В дежурную часть отдела МВД России по городу Выксе поступило сообщение о том, что 3 января 2017 года неизвестный, находясь в квартире одного из домов в микрорайоне Приокский р.п. Досчатое, ударил по лицу хозяина жи-лища и открыто похитил у него 14000 рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники районного отдела полиции установили, что данное противоправное деяние совершил ранее судимый неработающий 24-летний местный житель. Мужчина был задержан полицейскими и доставлен в районный отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ведется следствие.

Кроме того, в Лукоянове полицейские задержали подозреваемого в грабеже. В дежурную часть отдела МВД России по Лукояновскому району Нижегородской области поступило сообщение о том, что 2 января 2017 года неизвестный, находясь у одного из домов по Железнодорожному переулку, открыто похитил сотовый телефон и 100 рублей у потерпевшей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники районного отдела полиции установили личность и задержали подозреваемого в противоправном деянии — ранее судимого неработающего гражданина.

По данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято у злоумышленника и передано законной владелице. Расследование продолжается.

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