Более 1200 сообщений о преступлениях и происшествиях зарегистрировано за минувшие сутки в Нижегородской области
Нижний Новгород. 4 января.
Нижний Новгород. 4 января.
Как сообщает
Согласно сообщению, выксунские полицейские раскрыли грабеж. В дежурную часть отдела МВД России по городу Выксе поступило сообщение о том, что 3 января 2017 года неизвестный, находясь в квартире одного из домов в микрорайоне Приокский р.п. Досчатое, ударил по лицу хозяина
В результате
Кроме того, в Лукоянове полицейские задержали подозреваемого в грабеже. В дежурную часть отдела МВД России по Лукояновскому району Нижегородской области поступило сообщение о том, что 2 января 2017 года неизвестный, находясь у одного из домов по Железнодорожному переулку, открыто похитил сотовый телефон и 100 рублей у потерпевшей.
В результате
По данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято у злоумышленника и передано законной владелице. Расследование продолжается.