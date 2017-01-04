Спасатели обнародовали видео с места обрушения многоэтажки в Сумах
Спасатели продолжают работать на месте обрушения многоэтажки в Сумах. Причиной обрушения стал взрыв бытового газа.
Спасатели продолжают работать на месте обрушения многоэтажки в Сумах. Причиной обрушения стал взрыв бытового газа.
В результате взрыва разрушено перекрытие между 6 и 7 этажом и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв.м.), разрушены межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с 5 по 8 этажи.
Всего повреждениям различного характера получили 5 квартир.
Спасатели организовали доступ владельцев в квартиры с целью сбора необходимых вещей и документов. Сейчас поврежденный подъезд охраняют полицейские.