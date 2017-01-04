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11:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

На трассе Березники-Пермь сбили лося

ДТП произошло вчера вечером.

На трассе Березники-Пермь вчера вечером сбили лося. Видеозапись с последствиями происшествия появилась сегодня в социальных сетях. По словам очевидцев, снявших видео, лося сбили насмерть.

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