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11:07 (мск), источник: АиФ Омск

На молодого омича напали с топором, а потом «проводили» до остановки

С многочисленными травмами мужчину доставили в больницу.

Источник: РИА "Новости"

35-летний омич попал в больницу после того, как на него напали с топором, а потом оставили на остановке, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

С многочисленными травмами его доставили в медучреждение с остановки «ул. Лизы Чайкиной». Пострадавший рассказал полицейским, что во время ссоры в частном доме на ул. Ермака за топор схватился его хозяин.

Стражи порядка нашли топор со следами нападения и задержали 37-летнего подозреваемого. Мужчина не помнил причину ссоры и был уверен, что проводил гостя до остановки целым и невредимым.

Нападавшему грозит лишение свободы на срок до восьми лет по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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