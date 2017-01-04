В Ростове ночью сгорел очередной склад на Доватора

По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного около 3 часов. Пожару была присвоена вторая категория сложности. Полностью потушить пламя удалось лишь к 7 утра.

По информации МЧС, погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Только от МЧС огонь ликвидировали 59 человек личного состава и 15 спецмашин.

Напомним, незадолго до Нового года на Доватора уже горел крупный склад. Это второе подобное происшествие за последние несколько дней.