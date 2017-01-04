Водитель, насмерть сбивший пешехода, задержан в Волгоградской области.

Задержан водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

2 января в 00:30 в станице Качалинская Иловлинского района неизвестный водитель сбил 57-летнего мужчину. С места аварии виновник ДТП скрылся. Пострадавший остался лежать на дороге. Медицинскую помощь ему никто не оказал. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью: мужчина скончался. Об этом мы писали ранее.

На месте происшествия были обнаружены фрагменты бампера предположительно от автомашины ВАЗ «девятой» модели. Информация о розыске была передана полицейским. В результате поисковых мероприятий виновника аварии задержали в Городищенском районе. Известно, что 35-летний житель Ставропольского края хотел уехать из региона.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей.