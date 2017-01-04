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11:18 (мск), источник: Новости Воронежа

Горожанина, открыто отобравшего золото у хозяйки квартиры, задержали в Воронеже

Ему светит четыре года тюрьмы.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские поймали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в открытом хищении имущества.

ЧП случилось 1 января 2017 года. В квартире на улице Ярославской около десяти часов вечера между мужчиной и 56-летней женщиной разгорелся конфликт. Воронежец открыто похитил у хозяйки квартиры золотые изделия. А затем скрылся с места преступления.

«Личность подозреваемого вскоре установили, — рассказали в МВД. — В его квартире обнаружили чужие ювелирные украшения. Золото изъяли».

В отделе полиции наш земляк сознался в преступлении. По факту грабежа (ч. 1 ст. 161 УК) завели уголовное дело. Молодой человек сейчас проводит время изоляторе временного содержания.

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