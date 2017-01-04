В Омской области убило током 12-летнего мальчика

2 января в деревне Ингалы Большереченского района погиб 12-летний мальчик. Тело ребенка около 17:00 вечера обнаружил в погребе его отец.

Перед этим он отправил мальчика в погреб достать картошку. Через некоторое время мужчина начал беспокоиться долгим отсутствием сына. Спустился вниз и увидел, что тот мертв.

Как сообщили в Следственном комитете по Омской области, причиной смерти стал удар электрическим током. Вероятно, ребенок случайно задел включенный обогреватель, который был установлен в погребе. По факту гибели школьника ведется доследственная проверка.