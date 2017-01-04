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12:49 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области убило током 12-летнего мальчика

Отец послал ребенка за картошкой, затем спустился сам и увидел, что сын мертв.

2 января в деревне Ингалы Большереченского района погиб 12-летний мальчик. Тело ребенка около 17:00 вечера обнаружил в погребе его отец.

Перед этим он отправил мальчика в погреб достать картошку. Через некоторое время мужчина начал беспокоиться долгим отсутствием сына. Спустился вниз и увидел, что тот мертв.

Как сообщили в Следственном комитете по Омской области, причиной смерти стал удар электрическим током. Вероятно, ребенок случайно задел включенный обогреватель, который был установлен в погребе. По факту гибели школьника ведется доследственная проверка.

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