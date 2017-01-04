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12:28 (мск), источник: НИА Самара

Житель Самарской области с помощью экскаватора незаконно разрушил скалу


В новой бухте он намеревался сделать лодочную станцию.

В Самаре рассмотрят уголовное дело о разрушении береговой полосы национального парка «Самарская Лука», пишет «Российская газета».

Местный житель Юрий Мишин обвиняется по статье «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов». Как выяснило следствие, в начале апреля 2015 года в районе села Переволоки Самарской области в течение нескольких дней он с помощью экскаватора намеренно разрушил скалу — всего порядка 200 метров береговой линии в длину, 31 метр — в ширину и на 11 метров ввысь.

Склон находился недалеко от села Переволоки Сызранского района. Ущерб, нанесенный природе, в надзорном органе оценили в полтора миллиона рублей.

При этом масштаб разрушений на склоне гораздо больше — когда следователи говорят о двухстах метрах исчезнувшей скалы, то имеют в виду только эпизод, по которому собраны доказательства. А остальное разрушение склона на особо охраняемой природной территории вынесено в отдельное делопроизводство.

Директор национального парка «Самарская Лука» Александр Губернаторов говорит, что ущерб от «копателей» составляет как минимум 13 миллионов рублей.

— Мы обнаружили работающий на склоне экскаватор во время одного из регулярных рейдов, — рассказывает руководитель парка. — Масштабы этих раскопок поразили — катастрофа для охранных земель. Сразу же составили протокол. Нарушители тогда пытались объяснить, что у них есть разрешение на проведение работ от местной администрации. Даже если и были какие-то документы, то они не действительны. Земли находятся на границе с селом, но входят в черту нацпарка.

Если суд признает вину подозреваемого, ему грозит штраф в размере до 200 тыс. руб.

Только вот разрушенную береговую линию вряд ли кто-то будет восстанавливать. Уничтоженной скале было миллионы лет, и рекультивировать склон уже нереально. Вторжения в неприкосновенные земли «Самарской Луки» случаются нередко. По словам Александра Губернаторова, когда определяли границы парка, то в него ввели не только земли федерального назначения, но и участки, закрепленные за иными пользователями. И вот эти владельцы земель нередко нарушают режим особо охраняемых территорий. Впрочем, наказать таких нарушителей ранее не удавалось.

По делу о разрушении склона в Переволоках, если суд признает вину подозреваемого, ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет. Прокурор Сызранского района Евгений Ирха говорит, что в суде обвинение будет настаивать на компенсации нанесенного ущерба, пишет ТЛТ.ру.

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