Заблудившийся в лесу охотник найден участковым в Волгоградской области.

Полицейские Фроловского района нашли заблудившегося в лесу охотника. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне вечером, 3 января, в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Фроловский» пришла местная жительница. Она сказал, что ее муж в 8 утра ушел на охоту и не вернулся. Ранее мужчина звонил жене, сообщив, что из-за снежной бури не может найти ориентиры и путь домой.

В результате поисковых мероприятий ночью 4 января участковому удалось найти охотника на границе Михайловского района. 28-летний мужчина прошел пешком около 20 километров, пытаясь найти дорогу. Заблудившегося фроловчанина полицейский привез домой.