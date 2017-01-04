Трагедия с обрушением дома: Кочегар объявлен в розыск — аким Шахтинска

По словам шаханцев, трагедии можно было бы избежать, если бы власти вовремя позаботились о выделении денежных средств, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Всего в Шахане АСО установлена в 19 многоэтажных жилых домах. Люди опасаются новых ЧП.