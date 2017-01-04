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12:04 (мск), источник: Tengrinews

Трагедия с обрушением дома: Кочегар объявлен в розыск — аким Шахтинска

Жители Шахана обратились к депутатам Мажилиса и правительству. Они требуют, чтобы им наконец построили котельную.

Источник: Tengrinews

По словам шаханцев, трагедии можно было бы избежать, если бы власти вовремя позаботились о выделении денежных средств, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Всего в Шахане АСО установлена в 19 многоэтажных жилых домах. Люди опасаются новых ЧП.

По словам акима города Шахтинска, Сержана Аймакова, вопрос о строительстве центральной котельной поднимался местными властями с 2013 года. В 2014 были выделены деньги на составление проектно-сметной документации. Ее утвердили и отправили в министерство, однако денег в размере 2,8 миллиарда тенге так и не выделили. Он отметил, что люди сами установили АСО и никто работу котлов никогда не контролировал. Жители сами нанимали кочегара, платили ему, закупали уголь.

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«Сейчас мы будем актуализировать вопрос о строительстве центральной котельной. Будем вновь подавать заявку в министерство. Насчет кочегара этого дома ничего не могу сказать, начато досудебное расследование, его не могут найти. Он в розыске. А насчет экспертизы дома нужно дождаться окончательного заключения экспертов. Предварительно могу сказать, визуальный осмотр показал, что три первых подъезда целы. В них не наблюдается видимых дефектов. Поэтому мы будем строить отдельную котельную для этого дома, который будет располагаться в контейнере возле дома, не в подвале. Деньги будут выделены спонсорами», — добавил Аймаков.

Трагедия произошла в поселке Шахан близ Шахтинска вечером 1 января. Погибли 9 человек. Позже стали известны их имена. В спасательной операции было задействовано 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника в/ч 52859 Национальной гвардии, частные предприниматели. Сегодня состоялись похороны погибших.

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