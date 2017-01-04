Стали известны подробности вчерашнего ЧП в торговом центре Стерлитамака

Уже позже в паблике «Подслушано в Стерлитамаке» появился пост, где говорится о том, что сотрудница торгового центра после просмотра камеры видеонаблюдения рассказала в соцсетях, что мама ребенка вышла из магазина, оставив ребенка одного. Мальчик подошел к стеклянной двери, схватился хромированную ручку и начал раскачивать дверь. Стекло не выдержало нагрузки и рассыпалось.

Сейчас в комментариях разгораются новые споры о том, кто прав, а кто виноват. Кто-то утверждает, что во всем виноваты невнимательные родители. Другие уверяют, что представители магазина должны были следить за качеством дверей и техникой безопасности.