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12:55 (мск), источник: PROUFU.ru

Стали известны подробности вчерашнего ЧП в торговом центре Стерлитамака

Напомним, что ЧП произошло накануне днем в Стерлитамакском ТЦ «Арбат». Там, в одном из магазинов огромное стекло витрины упало на голову шестилетнему мальчику и рассекло ему до крови голову.

Уже позже в паблике «Подслушано в Стерлитамаке» появился пост, где говорится о том, что сотрудница торгового центра после просмотра камеры видеонаблюдения рассказала в соцсетях, что мама ребенка вышла из магазина, оставив ребенка одного. Мальчик подошел к стеклянной двери, схватился хромированную ручку и начал раскачивать дверь. Стекло не выдержало нагрузки и рассыпалось.

Сейчас в комментариях разгораются новые споры о том, кто прав, а кто виноват. Кто-то утверждает, что во всем виноваты невнимательные родители. Другие уверяют, что представители магазина должны были следить за качеством дверей и техникой безопасности.

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