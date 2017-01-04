Мощный фейерверк пробил окно в квартире на 13-м этаже

Пострадавшая рассказывает, что, запускавший фейерверк мужчина «посмотрел снизу, как я мечусь на балконе, послушал мои крики, после чего развернулся, и спокойненько пошёл праздновать дальше».

«Милые соседи на МЖК, живущие по соседству от моего дома № 19 на улице Татьяны Снежиной, решили побаловать себя и своих ребятишек фейверком. Добрый человек, запускавший салют посчитал, что ему мало пустыря на МЖК, в нашем тупике. И почему-то направил салют на нашу 18-этажку. В итоге один снарядов пробил (!!!) стеклопакет в моей квартире, а живу я на 13 этаже! В итоге один снарядов пробил (!!!)Снаряд залетел на балкон, порикошетил немного, поджёг коробку и взорвался. Очень весело было тушить пожар под бой курантов, скажу я вам, ребята», — рассказ, присланный подписчицей АСТ-54 Анастасией, иллюстрирует фото, опубликованное «Вконтакте».

Рассказ девушки сопровождает множество сочувственных комментариев читателей паблика. «Я бы поднялся к тетке на месте того мужика. Заклеил ей окно на время праздников, какой-нибудь армирующей лентой. Дал денег на новый стеклопакет или договорился, что сам куплю и привезу. Я считаю, что всегда нужно нести ответственность за свои поступки. Совесть и эффект бумеранга ни кто не отменял…» — пишет Александр Мануйлов.

А неосторожное использование новосибирцы активно осуждают. «Вчера спокойно ехала по левому ряду по Трикотажке, справа со стороны домов так бахнуло, В итоге один снарядов пробил (!!!) В итоге один снарядов пробил (!!!)raquo; — жалуется Мария Попова.

Рекомендации, как правильно использовать пиротехнику, опубликованы на официальном сайте ГУ МЧС по Новосибирской области, 2 января. Вот некоторые цитаты: «Перед пуском фейерверка лучше заранее определить место, площадку, на которой он будет производиться (желательно осмотреть место днем). Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделии. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих преград… Не рекомендуется запускать пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии… При поджоге изделия нельзя держать его в руках, наклоняться над ним». Применение пиротехнических изделий запрещается: в помещениях, зданиях и сооружениях; на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий.