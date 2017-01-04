В Татарстане арестовали 133,1 литра лосьонов типа «Боярышник»
Роспотребнадзор по РТ изъял из торговли 465 единиц спиртсодержащей непищевой продукции.
Роспотребнадзор по РТ изъял из торговли 465 единиц спиртсодержащей непищевой продукции.
Санитарные врачи обнаружили в Татарстане 133,1 литра лосьонов типа «Боярышник», сообщает
Напомним, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации подписал 23 декабря 2016 года Постановление № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции». Такая мера была вызвана трагедией в Иркутской области, где более 100 человек отравились спиртосодержащей непищевой продукцией, более 70 погибли. По данным Татарстанского Роспотребнадзора в республике проверено 446 объектов торговли, выявлено 465 единиц спиртсодержащей непищевой продукции (лосьоны), объемом 133,1 л. Вся эта продукция снята с реализации и арестована.