В Татарстане арестовали 133,1 литра лосьонов типа «Боярышник»

Санитарные врачи обнаружили в Татарстане 133,1 литра лосьонов типа «Боярышник», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации подписал 23 декабря 2016 года Постановление № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции». Такая мера была вызвана трагедией в Иркутской области, где более 100 человек отравились спиртосодержащей непищевой продукцией, более 70 погибли. По данным Татарстанского Роспотребнадзора в республике проверено 446 объектов торговли, выявлено 465 единиц спиртсодержащей непищевой продукции (лосьоны), объемом 133,1 л. Вся эта продукция снята с реализации и арестована.