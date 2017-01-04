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12:32 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области в ДТП один человек погиб, пятеро пострадали

Днем 3 января в Дивеевском районе на трассе Выездное — Дивеево — Сатис 46-летний водитель «Рено» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Форд».

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате аварии погибла 39-летняя пассажирка «Рено». С ушибами сердца и легких, а также с переломом правой берцовой кости ее доставили в ЦРБ, где она впоследствии скончалась.

Водитель «Рено» с различными травмами был госпитализирован. Также медпомощь потребовалась 14-летней и 9-летней девочкам, ехавшим в иномарке.

22-летний водитель «Форда» и его 20-летняя пассажирка также были госпитализированы с различными травмами.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области водитель «Лада Гранта» насмерть сбил пешехода.

Дарья Вознесенская.

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