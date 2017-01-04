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12:32 (мск), источник: БЕЛТА

В Орше микроавтобус на летней резине вылетел на парковку: погиб человек

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше микроавтобус ГАЗ на летней резине вылетел на парковку и сбил очищавшего свою машину водителя, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

ДТП произошло 3 января около полудня. При проезде перекрестка 64-летний мужчина за рулем микроавтобуса ГАЗ не справился с управлением и выехал на парковку, где сбил очищавшего свою машину от снега 43-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Микроавтобус был на летней резине. Кроме того, повреждения получила и 23-летняя пассажирка ГАЗа, девушка госпитализирована.

В связи со сложными и опасными метеорологическими явлениями работа Госавтоинспекции организована по усиленному варианту несения службы. ГАИ призывает автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

В такую погоду важно обеспечить хороший обзор и быть заметными для других участников дорожного движения. Для этого необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар, перед поездкой полностью очистить автомобиль и световые приборы от снега. Быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов.

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