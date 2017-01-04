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13:03 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом в тройном ДТП погиб человек, двое получили травмы

По вине водителя «ВАЗ-2114», лишённого прав, произошло тройное ДТП.

3 декабря 18 часов на 20 километре автодороги «Волгоград-Сальск» 30-летний водитель «ВАЗ-2114», будучи лишенным прав, ехал со стороны Волгограда в сторону села Червленое. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ-2110», двигавшимся во встречном направлении под управлением 31-летнего водителя, затем совершил лобовое столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» за рулем которого находился 29-летний водитель.

В результате ДТП 30-летний пассажир «ВАЗ-2114» от полученных травм скончался на месте, водитель и 29-летняя пассажирка «ВАЗ-2114» с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

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