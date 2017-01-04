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13:02 (мск), источник: АиФ Калининград

Полиция объявила в розыск 30-летнего калининградца Никиту Евдокимова

Мужчина ушел из дома 28 декабря.

Полиция Калининграда разыскивает пропавшего 30-летнего Никиту Евдокимова, пропавшего накануне Нового года.

Молодой мужчина ушел из дома 28 декабря около 21:00. До сих пор о том, где он находится, ничего не известно.

Приметы: на вид 30 лет, рост — 185 см, среднего телосложения. Особые приметы: между лопатками имеется татуировка в виде надписи латинскими буквами, на левой ноге — татуировка в виде красного цветка мака, а на правой — в виде цифры. Был одет в чёрную удлинённую куртку с меховым воротником, синие джинсы и жёлтые ботинки.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 554−502, 554−503, 554−506, 02 или 102.

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