Водитель Porshe, сбивший 2 мужчин на «зебре», оказался злостным гонщиком

Следственный отдел по расследованию ДТП ГУ МВД России по Челябинской области устанавливает обстоятельства предновогоднего ДТП с участием Porshe Cayenne под управлением 20-летнего водителя — его жертвами стали три человека, один из которых погиб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД южноуральской столицы.

Напомним, вечером 30 декабря на улице Воровского, 54 водитель Porshe врезался в двух мужчин, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего автомобиль изменил направление движения и наехал на электроопору.

«В результате происшествия 1987 года рождения от полученных травм скончался, его товарищ 1989 года рождения получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Также травмы получила 15-летняя пассажирка гонщика», — рассказали в Госавтоинспекции.

Установлено, что права 20-летний виновник ДТП получил два года назад, а только за 2016 год он 43 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ, в большинстве случаев — за превышение установленной скорости движения.