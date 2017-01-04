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12:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

Очевидцы: на трассе Краснокамск-Пермь перевернулась фура

Дорога в сторону краевой столицы перекрыта.

На трассе Краснокамск-Пермь перевернулась фура. Очевидцы сообщают, что ДТП произошло перед развязкой на Закамск и Красавинский мост. По словам свидетелей, фура «сложилась» и вызвала затор на дороге.

Движение в сторону Перми со стороны Краснокамска оказалось перекрытым из-за аварии. Автомобилисты также сообщают в социальных сетях, что затруднено движение на отвороте на Закамск.

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