Очевидцы: на трассе Краснокамск-Пермь перевернулась фура

На трассе Краснокамск-Пермь перевернулась фура. Очевидцы сообщают, что ДТП произошло перед развязкой на Закамск и Красавинский мост. По словам свидетелей, фура «сложилась» и вызвала затор на дороге.

Движение в сторону Перми со стороны Краснокамска оказалось перекрытым из-за аварии. Автомобилисты также сообщают в социальных сетях, что затруднено движение на отвороте на Закамск.