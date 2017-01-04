Пытаясь избежать аварию, водитель Infiniti снес металлическое ограждение на Чистопольской
Вечером, 3 января, на улице Чистопольской в Казани автомобиль Infiniti снес несколько отсеков металлического ограждения. Об этом сообщает «Эфир 24».
Вечером, 3 января, на улице Чистопольской в Казани автомобиль Infiniti снес несколько отсеков металлического ограждения. Об этом сообщает «Эфир 24».
По словам водителя, все произошло
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль придется ремонтировать — Infiniti получила серьезные повреждения.