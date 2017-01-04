Пытаясь избежать аварию, водитель Infiniti снес металлическое ограждение на Чистопольской

По словам водителя, все произошло из-за изменений в погоде. Его авто внезапно стало заносить и, чтобы не столкнуться с другими автовладельцами, молодой человек резко нажал на педаль тормоза. На обледенелой дороге машину отбросило в сторону, и она несколько раз ударилась об ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль придется ремонтировать — Infiniti получила серьезные повреждения.