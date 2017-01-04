Самарец во время ссоры ударил свою супругу ножом

Ночью 3 января в дежурную часть отдела полиции Самары поступило сообщение из больницы. Медики рассказали, что несколько минут назад был получен вызов по адресу, где находится нуждающийся в помощи врачей человек. По предварительным данным, женщина 1977 года рождения получила ножевое ранение.

По адресу, переданному в сообщении, незамедлительно прибыл ближайший наряд полиции. В ходе работы полицейские выяснили, что женщина находилась в квартире дома на улице Мориса Тореза со своим мужем 1978 года рождения. По версии сотрудников полиции, между супругами произошла словесная перебранка. Мужчина подозревается в том, что схватил лежавший на столе нож и нанес им удар жене.