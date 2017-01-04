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13:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростовской области активизировались квартирные воры

Преступники вскрывают квартиры и выносят ценные вещи.

Донские полицейские раскрыли очередную кражу ценных вещей из жилого дома. ЧП произошло в Новошахтинске. Местный житель обратился в полицию с заявлением об ограблении. Мужчина сообщил, что неизвестный проник к нему домой и похитил сумку жены.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый через незапертую входную дверь вошел в жилое помещение, откуда похитил женскую сумку с деньгами, документами, банковской картой и ключами от автомобиля. Похитив личные вещи, мужчина скрылся.

Вскоре по подозрению в краже был задержан 30-летний мужчина, который ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и угон. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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