Пять человек ранены в ДТП под Воронежем

Пять человек получили травмы в результате автоаварии в Верхнемамонском районе Воронежской области утром 4 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла около 09:10 на 707 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander, житель Новороссийска, двигаясь со стороны Москвы в сторону Ростовадопустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2113, которым управлял житель Ростовской области.

В результате аварии пострадали пять человек — водитель ВАЗа и два его пассажира, жители Ростовской области и Великого Новгорода, а также два пассажира иномарки — 31-летняя женщина и 11-летняя девочка.

Все пострадавшие госпитализированы.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Всего за минувшие сутки в Воронежской области произошло 84 ДТП. Семь человек получили травмы, один — погиб.