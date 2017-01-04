В аварии в Увельском районе серьезно пострадали жители Челябинска
Оба автомобиля получили значительные повреждения, они эвакуированы.
Оба автомобиля получили значительные повреждения, они эвакуированы.
В Увельском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства
Авария случилась сегодня, 4 января 2017 года, на 101 км дороги Челябинск — Троицк.
«Рядом с селом Половинка водитель Hyundai Getz, 46-летняя жительница Челябинска, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Chevrolet Cruze по управлением 43-летнего гражданина Казахстана», — сообщил начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» капитан полиции Петр Чупахин.
По его словам, в результате аварии водитель и 40-летний пассажир Hyundai получили травмы различной степени тяжести — они госпитализированы.
Оба автомобиля имеют значительные повреждения, они эвакуированы.
По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено административное расследование, выясняются все обстоятельства.