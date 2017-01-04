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14:58 (мск), источник: dostup1.ru

В аварии в Увельском районе серьезно пострадали жители Челябинска

Оба автомобиля получили значительные повреждения, они эвакуированы.

В Увельском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась сегодня, 4 января 2017 года, на 101 км дороги Челябинск — Троицк.

«Рядом с селом Половинка водитель Hyundai Getz, 46-летняя жительница Челябинска, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Chevrolet Cruze по управлением 43-летнего гражданина Казахстана», — сообщил начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» капитан полиции Петр Чупахин.

По его словам, в результате аварии водитель и 40-летний пассажир Hyundai получили травмы различной степени тяжести — они госпитализированы.

Оба автомобиля имеют значительные повреждения, они эвакуированы.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено административное расследование, выясняются все обстоятельства.

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