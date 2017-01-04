Прокуратура начала проверку после ЧП с самолетом в Калининграде
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки самолета в аэропорту Храброво, после которой судно выкатилось за пределы
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки самолета в аэропорту Храброво, после которой судно выкатилось за пределы
В ночь на среду при выполнении рейса
«Калининградская транспортная прокуратура… проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с выездом за пределы
Работа калининградского аэропорта в настоящее время приостановлена.