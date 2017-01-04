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14:05 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура начала проверку после ЧП с самолетом в Калининграде

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки самолета в аэропорту Храброво, после которой судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается на сайте ​Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Источник: РИА Новости

В ночь на среду при выполнении рейса Москва-Калининград самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки. По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, на борту самолета находилось семь членов экипажа и 167 пассажира. За медицинской помощью обратилось три человека, воздушное судно получило повреждение шасси. Начата доследственная проверка по факту происшествия.

«Калининградская транспортная прокуратура… проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с выездом за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Храброво воздушного судна Airbus A320», — говорится в сообщении.

Работа калининградского аэропорта в настоящее время приостановлена.

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