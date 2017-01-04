Жителей загоревшегося общежития в Челябинске эвакуировали через окна
Пожар начался на последнем этаже пятиэтажного дома.
Пожар начался на последнем этаже пятиэтажного дома.
Жители дома № 102 по улице Мира в Челябинске во время пожара в одной из комнат были вынуждены спасаться от огня и дыма через окна по пожарным лестницам, об этом очевидцы рассказали в соцсети.
Возгорание на 5 этаже общежития зафиксировали днём 4 января. На месте работали 6 пожарных расчётов и бригада «скорой помощи». Некоторым челябинцам, в том числе и женщинам с детьми, пришлось покидать комнаты при помощи автолестницы.
«Люди, это было жесть, я соседка горевшей комнаты. Там все надышались, ревели. Но жилец горевшей комнаты первый выбежал, он весь чёрный от дыма и обгорели руки», — написала одна из горожанок в соцсети.
Причины пожара и причинённый огнём ущерб пока не установлены. Напомним, в конце декабря двое взрослых и ребёнок в Еткульском районе получили серьёзные ожоги во время возгорания, которое случилось