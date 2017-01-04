Жителей загоревшегося общежития в Челябинске эвакуировали через окна

Жители дома № 102 по улице Мира в Челябинске во время пожара в одной из комнат были вынуждены спасаться от огня и дыма через окна по пожарным лестницам, об этом очевидцы рассказали в соцсети.

Возгорание на 5 этаже общежития зафиксировали днём 4 января. На месте работали 6 пожарных расчётов и бригада «скорой помощи». Некоторым челябинцам, в том числе и женщинам с детьми, пришлось покидать комнаты при помощи автолестницы.