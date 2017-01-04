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14:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жителей загоревшегося общежития в Челябинске эвакуировали через окна

Пожар начался на последнем этаже пятиэтажного дома.

Источник: РИА "Новости"

Жители дома № 102 по улице Мира в Челябинске во время пожара в одной из комнат были вынуждены спасаться от огня и дыма через окна по пожарным лестницам, об этом очевидцы рассказали в соцсети.

Возгорание на 5 этаже общежития зафиксировали днём 4 января. На месте работали 6 пожарных расчётов и бригада «скорой помощи». Некоторым челябинцам, в том числе и женщинам с детьми, пришлось покидать комнаты при помощи автолестницы.

«Люди, это было жесть, я соседка горевшей комнаты. Там все надышались, ревели. Но жилец горевшей комнаты первый выбежал, он весь чёрный от дыма и обгорели руки», — написала одна из горожанок в соцсети.

Причины пожара и причинённый огнём ущерб пока не установлены. Напомним, в конце декабря двое взрослых и ребёнок в Еткульском районе получили серьёзные ожоги во время возгорания, которое случилось из-за утечки газа из баллона.

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