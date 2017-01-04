В «Храброво» затрудняются сказать, когда аэропорт возобновит работу

В калининградском аэропорту «Храброво» пока затрудняются сказать точно, когда воздушная гавань сможет возобновить работу. Об этом сообщает из «Храброво» корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

По его словам, на данный момент принято решение о продлении приостановки работы аэропорта еще на три часа — ориентировочно до 15.00. Однако гарантий, что этот срок окончательный, в аэропорту не дают.

«Сотрудники аэропорта советуют местным жителям разъезжаться по домам, потому что неизвестно, заработает ли “Храброво” сегодня, и если да, то когда это случится. Пассажиры выстроились в очередь к представителям “Аэрофлота”. Переоформляют или сдают билеты. Человек 50 пока стоит. Также начали выдавать пассажирам талоны на питание», — уточнил корреспондент «Нового Калининграда.Ru».