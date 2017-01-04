В Калининградском аэропорту из-за аварии на ВПП задержали 18 рейсов
В Калининградском аэропорту Храброво
В Калининградском аэропорту Храброво
Напомним, ранее «РГ» сообщала, что аэропорт Храброво после аварии был закрыт и его открытие ожидалось в 11 часов по Московскому времени.
Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на
Кроме того, как сообщает ТАСС, представители Росавиации, «Аэрофлота» и аэропорта Храброво сформировали комиссию для расследования обстоятельств и причин выкатывания самолета А321 «Аэрофлота» за пределы
Напомним, что накануне поздно вечером самолет А321
Предварительная причина аварии — у аэробуса подломилась передняя стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Люди были эвакуированы из самолета по надувным трапам и сейчас их опрашивают следователи Калининградского отдела