Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
«Псевдоукраинская винтовка»: СМИ о подарке Порошенко сенатору США
«ДНР и ЛНР остался месяц»: Рада о взятие Донбаса
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
14:51 (мск), источник: "Российская газета"

В Калининградском аэропорту из-за аварии на ВПП задержали 18 рейсов

В Калининградском аэропорту Храброво из-за аварии на ВПП были задержаны 18 рейсов. По информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта, в основном не принимаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

Напомним, ранее «РГ» сообщала, что аэропорт Храброво после аварии был закрыт и его открытие ожидалось в 11 часов по Московскому времени.

Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта, его открытие отложено на два часа и ожидается в 15 часов по московскому времени.

Кроме того, как сообщает ТАСС, представители Росавиации, «Аэрофлота» и аэропорта Храброво сформировали комиссию для расследования обстоятельств и причин выкатывания самолета А321 «Аэрофлота» за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда.

Напомним, что накануне поздно вечером самолет А321 Москва-Калининград авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера находился 171 человек.

Предварительная причина аварии — у аэробуса подломилась передняя стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Люди были эвакуированы из самолета по надувным трапам и сейчас их опрашивают следователи Калининградского отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кабмин проконтролирует обоснованность размеров взносов на капремонт
Установлена личность совершившего теракт в Стамбуле
Минобороны РФ ответило главе ЦРУ на слова о выжженной земле
Стали известны подробности ситуации с лайнером в Храброво
Военные показали работу авиации «Адмирала Кузнецова»
Путин поручил проконтролировать размеры взносов на капремонт
Экс-тренер сборной РФ призвал отстранить россиян от ОИ-2018
СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь