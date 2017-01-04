В Калининградском аэропорту из-за аварии на ВПП задержали 18 рейсов

Напомним, ранее «РГ» сообщала, что аэропорт Храброво после аварии был закрыт и его открытие ожидалось в 11 часов по Московскому времени.

Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта, его открытие отложено на два часа и ожидается в 15 часов по московскому времени.

Кроме того, как сообщает ТАСС, представители Росавиации, «Аэрофлота» и аэропорта Храброво сформировали комиссию для расследования обстоятельств и причин выкатывания самолета А321 «Аэрофлота» за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда.

Напомним, что накануне поздно вечером самолет А321 Москва-Калининград авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера находился 171 человек.