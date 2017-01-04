Более 20 лебедей в Черновицкой области погибли из-за птичьего гриппа
На границе Молдовы с Украиной обнаружили очаг птичьего гриппа.
На границе Молдовы с Украиной обнаружили очаг птичьего гриппа.
В одном из сел Черновицкой области объявили карантин, после того как в озере нашли 20 мертвых лебедей.
Ветеринары установили, что причиной смерти стал вирус H5N8. Ежегодно в регионе зимуют примерно 200 лебедей.
Власти установили барьеры, чтобы не пропустить птиц в зону. Эксперты не исключают, что вирус может распространиться и в частые хозяйства.
Людей призвали в период карантина держать домашнюю птицу взаперти.
Ранее молдавское Агентство продовольственной безопасности сообщило в