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14:07 (мск), источник: Publika.md

Более 20 лебедей в Черновицкой области погибли из-за птичьего гриппа

На границе Молдовы с Украиной обнаружили очаг птичьего гриппа.

Источник: Publika.md

В одном из сел Черновицкой области объявили карантин, после того как в озере нашли 20 мертвых лебедей.

Ветеринары установили, что причиной смерти стал вирус H5N8. Ежегодно в регионе зимуют примерно 200 лебедей.

Власти установили барьеры, чтобы не пропустить птиц в зону. Эксперты не исключают, что вирус может распространиться и в частые хозяйства.

Людей призвали в период карантина держать домашнюю птицу взаперти.

Ранее молдавское Агентство продовольственной безопасности сообщило в пресс-релизе, о предпринятых мерах по предупреждению возникновения птичьего гриппа в стране.

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