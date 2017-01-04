В Петербурге пьяный мужчина угнал иномарку с помощью эвакуатора

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, передает ГУ МВД России по городу и области. Злоумышленник похитил иномарку с проспекта Культуры вечером 1 января.

По данным ведомства, 28-летний житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил своему знакомому эвакуаторщику, что потерял ключи от собственного автомобиля марки Pegeout. Тот поверил обманщику и привез на эвакуаторе чужую иномарку к парадной дома угонщика на Придорожной улице.

50-летний владелец машины обратился в полицию, заметив пропажу автомобиля. Стражи порядка задержали похитителя по горячим следам. Преступник полностью признал свою вину в содеянном.