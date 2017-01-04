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14:14 (мск), источник: 365info.kz

В Алматы «бомбила» сбил клиента

Инцидент произошел 4 января по проспекту Райымбека близ пересечения с улицей Фурката в Алматы.

Источник: 365info.kz

Гражданин вышел «голосовать» на обочину проезжей части, возле него остановилась Toyota Camry. Однако договориться с водителем мужчина не успел — из-за Toyota вылетел автомобиль FAW.

Задев японскую иномарку, водитель FAW сбил «голосующего», после чего автомобиль вылетел на бордюр и встал у лестницы надземного перехода. Пострадавший был доставлен в больницу.

Как пояснил водитель FAW, увидев, что человек ловит попутку, он решил остановиться за Toyota, однако в нужный момент с управлением не справился. Не исключено, что место аварии было скользким.

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