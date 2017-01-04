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14:10 (мск), источник: БЕЛТА

Рабочего «Беларуськалия» убило отколовшимся куском руды

Во вторник, 3 января, рабочий «Беларуськалия» погиб из-за падения куска породы. Информация об этом появилась на сайте ОАО «Беларуськалий».

Трагедия произошла в половине пятого вечера. Отколовшийся кусок руды нанес мужчине 1965 года рождения смертельную травму. Погибший являлся горнорабочим очистного забоя подземного горного участка № 8, его звали Владимир Штылев.

Солигорским районным отделом СК было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В данный момент следователи выясняют подробности случившегося. Назначены всесторонние экспертизы, проводится опрос свидетелей.

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