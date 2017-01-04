Рабочего «Беларуськалия» убило отколовшимся куском руды
Во вторник, 3 января, рабочий «Беларуськалия» погиб
Во вторник, 3 января, рабочий «Беларуськалия» погиб
Трагедия произошла в половине пятого вечера. Отколовшийся кусок руды нанес мужчине 1965 года рождения смертельную травму. Погибший являлся горнорабочим очистного забоя подземного горного участка № 8, его звали Владимир Штылев.
Солигорским районным отделом СК было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.
В данный момент следователи выясняют подробности случившегося. Назначены всесторонние экспертизы, проводится опрос свидетелей.