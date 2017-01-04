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14:48 (мск), источник: 112.ua

В Запорожье рецидивист открыл стрельбу по полицейским

В Запорожье рецидивист открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Сообщение о том, что с балкона, расположенного на третьем этаже дома по ул. Почтовая в Запорожье, неизвестный из неустановленного оружия стреляет в направлении входа в подъезд указанного дома, в котором находятся полицейские, поступило в дежурную часть 3 января в 17:55.

На место происшествия немедленно были направлены личный состав роты полиции особого назначения, а также прибыло руководство ГУНП в Запорожской области и Днепровского отдела полиции.

Было установлено, что 3 января 2017 в дежурную часть Александровского отделения полиции поступило сообщение о том, что в приемный покой городской больницы обратилась с телесными повреждениями жительница упомянутого дома. Женщина сообщила, что по месту жительства ее избил муж. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.

В 17:30 на место проживания потерпевшей, для сбора материала, выехал участковый офицер полиции вместе с нарядом управления полиции охраны в Запорожской области.

Прибывшим полицейским дверь никто не открыл. В это время из указанной квартиры неожиданно раздался выстрел в закрытые металлические входные двери.

Полицейские немедленно спустились на первый этаж для того чтобы выйти на улицу, однако когда они выходили из подъезда в их сторону прозвучал еще один выстрел, который вновь сделал хозяин, находясь на балконе своей квартиры. Злоумышленник попал из охотничьего гладкоствольного ружья Сайга в дверь подъезда.

Полицейские сразу вернулись в подъезд и немедленно сообщили об указанном событии в дежурную часть.

Заблокированный в квартире ранее неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений гражданин отказался сложить оружие и дальше угрожал его применением. Чтобы предотвратить возможные жертвы среди гражданского населения и правоохранительных органов в переговоры со злоумышленником через домофон вступил начальник Александровского отделения полиции Дмитрий Клименко. Злодей согласился впустить его одного, без оружия, в квартиру. Офицер полиции в ходе переговоров заставил правонарушителя сложить оружие.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

4 января ему планируется сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, и обратиться к следственному судье с целью избрания в отношении правонарушителя меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Одессе мужчина, которого не пускали в арт-кафе, выстрелил в лоб охраннику.

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