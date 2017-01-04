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14:59 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В массовой аварии на КАД столкнулись четыре автомобиля

Пострадавших в ДТП нет.

Источник: РИА "Новости"

В Красногвардейском районе столкнулись сразу 4 автомобиля, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Массовая авария произошла около 09.25 на внешнем кольце КАД, перед съездом на Шафировский проспект.

Как сообщают очевидцы, причиной ДТП стало несоблюдение водителями дистанции на дороге.

В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

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