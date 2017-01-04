В массовой аварии на КАД столкнулись четыре автомобиля

В Красногвардейском районе столкнулись сразу 4 автомобиля, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Массовая авария произошла около 09.25 на внешнем кольце КАД, перед съездом на Шафировский проспект.

Как сообщают очевидцы, причиной ДТП стало несоблюдение водителями дистанции на дороге.

В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.