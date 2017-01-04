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14:52 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Ровенской области тепловоз протянул мужчину на 50 м

В центральной районной больнице с черепно-мозговой травмой и переломами ноги сейчас находится 33-летний Андрей, житель поселка Клевань.

Источник: Telegraf.com.ua

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не увидел тепловоз, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Мужчина вчера около 15:00 возвращался домой из гостей и шел по железнодорожным путям. Скоростной поезд, который ехал навстречу, он увидел, а вот локомотив, который медленно двигался позади, заметил поздно.

Мужчина зацепился одеждой за тепловоз, который протащил его почти 50 м. Очевидцем происшествия стала случайная прохожая, которая подняла крик. Только тогда машинист остановился.

Скорая медицинская помощь доставила пострадавшего в ЦРБ, где его госпитализировали в травматологическое отделение.

Сведения по факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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