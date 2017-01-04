Полиция предупреждает: На Центральном рынке орудуют карманники

После того, как они обратились в полицию, правоохранители проанализировали записи с камер видеонаблюдения и выявили, что некоторые воры работают группами по слаженной схеме. Один из правонарушителей осуществляет кражу, а его напарник следит за тем, чтобы все прошло гладко.

Одной из жертв карманников стала 38-летняя женщина, у которой неизвестная украла кошелек, в котором было 48 тысяч российских рублей. Полицейские установили, что за женщиной шли и два незнакомца, которые прикрывали свою поддельницу в момент кражи.

Еще одной жертвой двух карманниц стала 29-летняя женщина, у которой по той же схеме украли кошелек с 500 леями. Одна из правонарушителей намеренно толкнула потенциальную жертву, а вторая в этот момент залезла в открытую сумку.

Еще одну 30-летнюю женщину ограбили на улице М. Варлаам неподалеку от Центрального рынка. У жертвы кражи из сумки вытащили кошелек, в котором было 100 леев и серебряные украшения.