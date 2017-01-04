Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
«Псевдоукраинская винтовка»: СМИ о подарке Порошенко сенатору США
«ДНР и ЛНР остался месяц»: Рада о взятие Донбаса
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
15:37 (мск), источник: Actualitati.md

Полиция предупреждает: На Центральном рынке орудуют карманники

Сразу три женщины стали жертвами карманников на Центральном рынке Кишинева.

Источник: Actualitati.md

После того, как они обратились в полицию, правоохранители проанализировали записи с камер видеонаблюдения и выявили, что некоторые воры работают группами по слаженной схеме. Один из правонарушителей осуществляет кражу, а его напарник следит за тем, чтобы все прошло гладко.

Одной из жертв карманников стала 38-летняя женщина, у которой неизвестная украла кошелек, в котором было 48 тысяч российских рублей. Полицейские установили, что за женщиной шли и два незнакомца, которые прикрывали свою поддельницу в момент кражи.

Еще одной жертвой двух карманниц стала 29-летняя женщина, у которой по той же схеме украли кошелек с 500 леями. Одна из правонарушителей намеренно толкнула потенциальную жертву, а вторая в этот момент залезла в открытую сумку.

Еще одну 30-летнюю женщину ограбили на улице М. Варлаам неподалеку от Центрального рынка. У жертвы кражи из сумки вытащили кошелек, в котором было 100 леев и серебряные украшения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гражданку Молдовы, пострадавшую в ходе теракта в Стамбуле, выписали из больницы
Установлена личность совершившего теракт в Стамбуле
Минобороны РФ ответило главе ЦРУ на слова о выжженной земле
Источник: в Храброво нет техники для эвакуации самолета
Военные показали работу авиации «Адмирала Кузнецова»
Путин поручил проконтролировать размеры взносов на капремонт
Экс-тренер сборной РФ призвал отстранить россиян от ОИ-2018
СМИ рассказали о новой версии гибели «Титаника»
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь