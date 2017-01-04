Со стройки под Петербургом похитили рабочего
Мигранта насильно посадили в машину и увезли.
Мигранта насильно посадили в машину и увезли.
Во Всеволожском районе неизвестные похитили мигранта, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел около 17.00 3 января на стройке в поселке Вартемяги.
По предварительным данным, на строительную площадку приехал автомобиль ВАЗ-2112, из салона которого вышли четыре мужчины. Они схватили 37-летнего рабочего, уроженца Узбекистана, насильно посадили в машину и увезли в неустановленном направлении.
Позже похитители вернули пленника. Мигранта привезли обратно на стройку на автомобиле Hyundai Solaris и отпустили.
Рабочий рассказал, что вымогатели взяли с него расписку с обязательством о возврате денег за проведенные ранее работы.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что иномарка принадлежит 44-летнему петербуржцу. По факту похищения человека ведется проверка.