В лобовом ДТП на трассе Омск-Тара погибли два человека

Два человека погибли в результате лобового столкновения Subaru Legacy и Great Wall Hover на трассе Омск-Тара 4 января около 13.15, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

ДТП произошло в районе деревни Терехово Большереченского района — на 256-м километре дороги.

28-летний водитель Subaru выезжая на обгон не убедился в безопасности манёвра и на встречной полосе врезался во внедорожник, за рулём которого был 37-летний мужчина.

В результате столкновения два пассажира Subaru — 52-летний мужчина и 54-летняя женщина — погибли на месте до приезда скорой.

Обоих водителей госпитализировали.