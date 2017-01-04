В лобовом ДТП на трассе Омск-Тара погибли два человека
Авария случилась в районе деревни Терехово Большереченского района.
Авария случилась в районе деревни Терехово Большереченского района.
Два человека погибли в результате лобового столкновения Subaru Legacy и Great Wall Hover на трассе
ДТП произошло в районе деревни Терехово Большереченского района — на 256-м километре дороги.
28-летний водитель Subaru выезжая на обгон не убедился в безопасности манёвра и на встречной полосе врезался во внедорожник, за рулём которого был 37-летний мужчина.
В результате столкновения два пассажира Subaru — 52-летний мужчина и 54-летняя женщина — погибли на месте до приезда скорой.
Обоих водителей госпитализировали.