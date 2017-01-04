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15:30 (мск), источник: ТАСС

Источник: в Храброво нет техники для эвакуации самолета

По словам собеседника агентства, время открытия аэропорта неизвестно.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 января, /ТАСС/. Службы аэропорта Храброво (Калининград) не могут самостоятельно эвакуировать самолет А321 «Аэрофлота», который накануне выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за подломленной стойки шасси. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

В аэропорту просто нет спецтехники, чтобы эвакуировать самолет. В других более технически оснащенных аэропортах процесс эвакуации самолета с подломленной стойкой шасси занимает от 40 минут до трех часов.
источник в экстренных службах

По его словам, аэропорт закрыт именно по этой причине и точное время открытия Храброво неизвестно.

Как сообщила ранее ТАСС помощник генерального директора аэропорта Наталья Грицун, аэропорт Храброво закрыт до 14:00 по местному времени (15:00 мск).

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Источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах подтвердил, что «аэропорт скоро откроется, сейчас идет эвакуация самолета».

«Задержки рейсов связаны с тем, что у Храброво нет собственной эвакуационной техники, пришлось задействовать МЧС, что и воспрепятствовало оперативному возобновлению работы и обслуживанию пассажиров», — пояснил источник в авиадиспетчерских кругах.

Ранее ТАСС сообщал, что самолет А321 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс по маршруту Москва (Шереметьево) — Калининград, при посадке в аэропорту Храброво во вторник в 22:30 местного времени (23:30 мск) выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Калининградский отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России начал доследственную проверку. По данным ведомства, за медицинской помощью после инцидента обратились три человека.

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Калининградский самолет садился «на грани»
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