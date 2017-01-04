Источник: в Храброво нет техники для эвакуации самолета

МОСКВА, 4 января, /ТАСС/. Службы аэропорта Храброво (Калининград) не могут самостоятельно эвакуировать самолет А321 «Аэрофлота», который накануне выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за подломленной стойки шасси. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

В аэропорту просто нет спецтехники, чтобы эвакуировать самолет. В других более технически оснащенных аэропортах процесс эвакуации самолета с подломленной стойкой шасси занимает от 40 минут до трех часов.

По его словам, аэропорт закрыт именно по этой причине и точное время открытия Храброво неизвестно.

Как сообщила ранее ТАСС помощник генерального директора аэропорта Наталья Грицун, аэропорт Храброво закрыт до 14:00 по местному времени (15:00 мск).