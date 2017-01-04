Источник: в Храброво нет техники для эвакуации самолета
По словам собеседника агентства, время открытия аэропорта неизвестно.
По словам собеседника агентства, время открытия аэропорта неизвестно.
МОСКВА, 4 января, /ТАСС/. Службы аэропорта Храброво (Калининград) не могут самостоятельно эвакуировать самолет А321 «Аэрофлота», который накануне выкатился за пределы
В аэропорту просто нет спецтехники, чтобы эвакуировать самолет. В других более технически оснащенных аэропортах процесс эвакуации самолета с подломленной стойкой шасси занимает от 40 минут до трех часов.
По его словам, аэропорт закрыт именно по этой причине и точное время открытия Храброво неизвестно.
Как сообщила ранее ТАСС помощник генерального директора аэропорта Наталья Грицун, аэропорт Храброво закрыт до 14:00 по местному времени (15:00 мск).
Источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах подтвердил, что «аэропорт скоро откроется, сейчас идет эвакуация самолета».
«Задержки рейсов связаны с тем, что у Храброво нет собственной эвакуационной техники, пришлось задействовать МЧС, что и воспрепятствовало оперативному возобновлению работы и обслуживанию пассажиров», — пояснил источник в авиадиспетчерских кругах.
Ранее ТАСС сообщал, что самолет А321 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс по маршруту Москва (Шереметьево) — Калининград, при посадке в аэропорту Храброво во вторник в 22:30 местного времени (23:30 мск) выехал за пределы