Пермяк, пропавший после новогоднего корпоратива, замёрз насмерть. Об этом сайту «АиФ-Прикамье» сообщил источник в правоохранительных органах. Андрей Волегов был найден мёртвым недалеко от своего дома. По предварительной информации, смерть пермяка наступила из-за переохлаждения.

Напомним, 36-летний житель Перми пропал в ночь с 30 на 31 декабря в районе улицы Красновишерская. Он вышел из заведения, где проходил новогодний корпоратив, после чего его никто не видел.