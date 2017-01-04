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15:30 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяк, пропавший после новогоднего корпоратива, замёрз насмерть

Тело мужчины нашли сегодня.

Пермяк, пропавший после новогоднего корпоратива, замёрз насмерть. Об этом сайту «АиФ-Прикамье» сообщил источник в правоохранительных органах. Андрей Волегов был найден мёртвым недалеко от своего дома. По предварительной информации, смерть пермяка наступила из-за переохлаждения.

Напомним, 36-летний житель Перми пропал в ночь с 30 на 31 декабря в районе улицы Красновишерская. Он вышел из заведения, где проходил новогодний корпоратив, после чего его никто не видел.

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