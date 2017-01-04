В Омске в Авиагородке рухнула стрела автокрана

Сегодня, 4 января, на территории стройки между остановками «Аэропорт местных линий» и «Улица Авиационная» заметили упавшую стрелу башенного крана. О происшествии в редакцию портала Om1.ru сообщили очевидцы. Когда кран рухнул, точно не известно, около 16:30 стрела там уже лежала. На фото видно, что строительный участок огорожен, кран при падении сломал забор.

В пресс-службе полиции о происшествии ничего не знают, поэтому можно предположить, что обошлось без жертв. Какой-то заметной активности на месте падения пока не наблюдается.

Напомним, в октябре 2015 года на улице Жукова башенный кран упал на проезжую часть, придавив два автомобиля. В аварии погибли четыре человека, в том числе младенец. Процесс по громкому делу только недавно завершился — виновным признали инспектора, допустившего эксплуатацию неисправной техники. Еще одно ЧП произошло в марте 2016 года на 4-й Транспортной, где кран рухнул на жилой дом. Был травмирован один рабочий.