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15:40 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в Авиагородке рухнула стрела автокрана

Происшествие случилось на огороженном стройучастке. Люди, судя по всему, не пострадали.

Сегодня, 4 января, на территории стройки между остановками «Аэропорт местных линий» и «Улица Авиационная» заметили упавшую стрелу башенного крана. О происшествии в редакцию портала Om1.ru сообщили очевидцы. Когда кран рухнул, точно не известно, около 16:30 стрела там уже лежала. На фото видно, что строительный участок огорожен, кран при падении сломал забор.

В пресс-службе полиции о происшествии ничего не знают, поэтому можно предположить, что обошлось без жертв. Какой-то заметной активности на месте падения пока не наблюдается.

Напомним, в октябре 2015 года на улице Жукова башенный кран упал на проезжую часть, придавив два автомобиля. В аварии погибли четыре человека, в том числе младенец. Процесс по громкому делу только недавно завершился — виновным признали инспектора, допустившего эксплуатацию неисправной техники. Еще одно ЧП произошло в марте 2016 года на 4-й Транспортной, где кран рухнул на жилой дом. Был травмирован один рабочий.

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