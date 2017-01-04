В Уфе целый вечер искали 9-летнего мальчика

Вчера в соцсетях появился пост. 9-летний Клим Зимовец ушел от друга в районе пяти-шести часов вечера, но домой не вернулся. Родные начали бить тревогу.
Корреспонденту ProUfu.ru удалось поговорить с родными мальчика. Оказалось, что в районе часа ночи Клима привели домой сотрудники полиции. Предположительно мальчик был на улице Менделеева. Что он там делал и как попал туда родные не уточняют.
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