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15:52 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе целый вечер искали 9-летнего мальчика

Вчера в соцсетях появился пост. 9-летний Клим Зимовец ушел от друга в районе пяти-шести часов вечера, но домой не вернулся. Родные начали бить тревогу.

Корреспонденту ProUfu.ru удалось поговорить с родными мальчика. Оказалось, что в районе часа ночи Клима привели домой сотрудники полиции. Предположительно мальчик был на улице Менделеева. Что он там делал и как попал туда родные не уточняют.

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