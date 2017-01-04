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16:16 (мск), источник: Калининград.Ru

Прокуратура: Самолёт Москва — Калининград выкатился за пределы ВПП на пять метров

Ведомство проводит проверку.

Самолёт «Аэрофлота» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на пять метров. Об этом сообщает калининградская транспортная прокуратура.

Установлено, что самолёт ПАО «Аэрофлот» (рейс Москва — Калининград) при посадке выкатился на пять метров за пределы взлётно-посадочной полосы и у воздушного судна подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры были эвакуированы посредством надувных аварийных трапов, — говорится в официальном релизе ведомства.

Прокуратура проводит проверку, чтобы оценить действия по обеспечению безопасности.

По уточнённым данным, на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Следственный комитет проводит проверку. По информации «Аэрофлота» у Airbus было низкое сцепление с ВПП.

В настоящее время в «Храброво» продолжается эвакуация самолёта. Аэропорт закрыт, задержано около 30 рейсов.

Комментарии
2
Бабка Коммунистка
вот что значит на "летней" резине летать .....
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Бабка Коммунистка
красиво "дрифтанул"
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