Прокуратура: Самолёт Москва — Калининград выкатился за пределы ВПП на пять метров
Ведомство проводит проверку.
Ведомство проводит проверку.
Самолёт «Аэрофлота» выкатился за пределы
Установлено, что самолёт ПАО «Аэрофлот» (рейс Москва — Калининград) при посадке выкатился на пять метров за пределы
Прокуратура проводит проверку, чтобы оценить действия по обеспечению безопасности.
По уточнённым данным, на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Следственный комитет проводит проверку. По информации «Аэрофлота» у Airbus было низкое сцепление с ВПП.
В настоящее время в «Храброво» продолжается эвакуация самолёта. Аэропорт закрыт, задержано около 30 рейсов.