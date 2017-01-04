Смертельное ДТП под Самарой: погибли женщина и девочка, пятеро в больнице

По предварительным данным, водитель «Опеля» (1984 года рождения) ехал со стороны Отрадного в Самару, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением мужчины 1991 года рождения.

В результате ДТП водитель «Опеля» и пассажиры иномарки (маленький ребенок и девушка), водитель и пассажирка «Калины» попали в больницу. Еще один пассажир «Калины» скончалась до прибытия медиков, несовершеннолетняя девочка из «Опеля» умерла в больнице.