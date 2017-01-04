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16:18 (мск), источник: Pro Город Самара

Смертельное ДТП под Самарой: погибли женщина и девочка, пятеро в больнице

Авария произошла сегодня, 4 января, около 12 часов дня на трассе Самара-Бугуруслан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, водитель «Опеля» (1984 года рождения) ехал со стороны Отрадного в Самару, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением мужчины 1991 года рождения.

В результате ДТП водитель «Опеля» и пассажиры иномарки (маленький ребенок и девушка), водитель и пассажирка «Калины» попали в больницу. Еще один пассажир «Калины» скончалась до прибытия медиков, несовершеннолетняя девочка из «Опеля» умерла в больнице.

 — В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — передает ГУ МВД по Самарской области.

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