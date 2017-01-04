В Киеве автоугонщика случайно задержали в пробке
Автоугон произошел на улице Глебова неподалеку станции метро «Лукьяновская».
Автоугон произошел на улице Глебова неподалеку станции метро «Лукьяновская».
В Киеве неподалеку станции метро «Лукьяновская» преступник угнал автомобиль, но его случайно в пробке заметил друг владельца машины.
Об этом сообщается в группе «Киев Оперативный» в соцсети Facebook, где опубликованы фото и видео с места задержания.
Известно, что автомобиль ВАЗ 2108 был припаркован на улице Глебова, 4/10. Его владелец в день происшествия находился в городе Борисполь.
Злоумышленнику удалось угнать автомобиль, но потом на улице Черновола он попал в пробку. Там автоугонщика заметил знакомый владельца ВАЗа.
По словам очевидцев, мужчине до приезда полиции удалось задержать преступника.
Установлено, что задержанный ранее отбывал тюремное наказание за автоугон, совершенный в 2009 году.
Как сообщал «Обозреватель», 29 декабря в Киеве было угнано два элитных внедорожника — Lexus LX-570 (2012 года выпуска) и Land Rover Freelander (2013 года выпуска).