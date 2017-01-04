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16:46 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве автоугонщика случайно задержали в пробке

Автоугон произошел на улице Глебова неподалеку станции метро «Лукьяновская».

В Киеве неподалеку станции метро «Лукьяновская» преступник угнал автомобиль, но его случайно в пробке заметил друг владельца машины.

Об этом сообщается в группе «Киев Оперативный» в соцсети Facebook, где опубликованы фото и видео с места задержания.

Известно, что автомобиль ВАЗ 2108 был припаркован на улице Глебова, 4/10. Его владелец в день происшествия находился в городе Борисполь.

Злоумышленнику удалось угнать автомобиль, но потом на улице Черновола он попал в пробку. Там автоугонщика заметил знакомый владельца ВАЗа.

По словам очевидцев, мужчине до приезда полиции удалось задержать преступника.

Установлено, что задержанный ранее отбывал тюремное наказание за автоугон, совершенный в 2009 году.

Как сообщал «Обозреватель», 29 декабря в Киеве было угнано два элитных внедорожника — Lexus LX-570 (2012 года выпуска) и Land Rover Freelander (2013 года выпуска).

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