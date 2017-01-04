В Киеве автоугонщика случайно задержали в пробке

В Киеве неподалеку станции метро «Лукьяновская» преступник угнал автомобиль, но его случайно в пробке заметил друг владельца машины.

Об этом сообщается в группе «Киев Оперативный» в соцсети Facebook, где опубликованы фото и видео с места задержания.

Известно, что автомобиль ВАЗ 2108 был припаркован на улице Глебова, 4/10. Его владелец в день происшествия находился в городе Борисполь.